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    Де ла Фуэнте: Хоселу провел свою лучшую игру

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    Наставник сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о победе над Швейцарией (4:1) в Лиге наций.

    Луис де ла Фуэнте
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    Луис де ла Фуэнте

    «Очень рад за каждого, особенно за Хоселу, потому что он это заслужил. Он провел свою лучшую игру с тех пор, как находится с нами, сделал все, что мы от него просили, как когда мы играли в полном составе, так и когда остались вдесятером.

    Мы провели очень хорошую игру. Педри играл великолепно, но мы поняли, что для того, чтобы получить те шансы, которые у нас могли быть, нужно было сделать эту замену. Мы чувствовали себя очень уверенно. Вдесятером мы провели идеальный матч, отлично защищались, вратарь провел прекрасную игру….

    Мы делаем что-то важное для страны, люди идентифицируют себя с этой командой. Мы растем благодаря смирению и самоотдаче. Горжусь этими игроками, которые продолжают меня удивлять.

    Если чем-то и стоит хвастаться, так это чувством гордости, которое я всегда испытывал к этой команде. Когда происходят такие события, чувствуешь еще большую гордость, но чтобы подчеркнуть ценность группы игроков, которая является именно командой, а не просто сборной.

    Оставшись вдесятером, мы мастерски провели игру. Я очень горжусь этой командой, и каждый день мы продолжаем расти и становиться лучше», — приводит слова де ла Фуэнте Marca.

    После двух матчей в активе сборной Испании 4 набранных очка.

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