Сборные Германии и Венгрии сыграют между собой в рамках первого тура Лиги наций. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

Германия

Сборная Германии вылетела с домашнего Евро-2024 на стадии 1/4 финала. Подопечные Юлиана Нагельсманна проиграли первому же серьезному сопернику на своем пути, уступив сборной Испании в дополнительное время (1:2).

До этого немцы уверенно прошли групповой этап, заняв первое место в квартете со Швейцарией, той же Венгрией и Шотландией. На первой стадии плей-офф сборная Германии переиграла датчан со счетом 2:0.

Предыдущий розыгрыш Лиги наций получился для немецкой сборной не самым простым. «Бундестим» не смогли побороться за Финал четырех, заняв лишь третье место в группе. Первой стала сборная Италии, венгры заняли вторую позицию.

Венгрия

Сборная Венгрии провалила прошедший чемпионат Европы, завершив турнир на стадии группового этапа. Команда под руководством Марко Росси проиграла два первых матча (Швейцарии и Германии) и лишь в заключительно туре смогла вырвать победу у Шотландии, но этого не хватило для выхода в плей-офф.

Венгры неплохо провели предыдущий розыгрыш Лиги наций. Команда смогла навязать борьбу за первое место в группе итальянцам, отстав от соперника всего на одно очко. При этом по ходу турнира Венгрия дважды обыграла англичан и одержала победу над Германией на их поле.

Личные встречи

Последний раз сборные Германии и Венгрии встречались между собой на групповом этапе Евро-2024. В том матче победу отпраздновали немцы (2:0).

Всего в 11-ти очных встречах на счету сборной Германии 5 побед, Венгрия оказалась сильнее в 4-х случаях и дважды была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч Германия — Венгрия с коэффициентом 1.81.