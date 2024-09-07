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    Германия — Венгрия. Онлайн

    Онлайн-трансляция матча Лиги наций Германия — Венгрия

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    Сборная Германии
    Сборные Германии и Венгрии сыграют между собой в рамках первого тура Лиги наций. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    Германия

    Сборная Германии вылетела с домашнего Евро-2024 на стадии 1/4 финала. Подопечные Юлиана Нагельсманна проиграли первому же серьезному сопернику на своем пути, уступив сборной Испании в дополнительное время (1:2).

    До этого немцы уверенно прошли групповой этап, заняв первое место в квартете со Швейцарией, той же Венгрией и Шотландией. На первой стадии плей-офф сборная Германии переиграла датчан со счетом 2:0.

    Предыдущий розыгрыш Лиги наций получился для немецкой сборной не самым простым. «Бундестим» не смогли побороться за Финал четырех, заняв лишь третье место в группе. Первой стала сборная Италии, венгры заняли вторую позицию.

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    Венгрия

    Сборная Венгрии провалила прошедший чемпионат Европы, завершив турнир на стадии группового этапа. Команда под руководством Марко Росси проиграла два первых матча (Швейцарии и Германии) и лишь в заключительно туре смогла вырвать победу у Шотландии, но этого не хватило для выхода в плей-офф.

    Венгры неплохо провели предыдущий розыгрыш Лиги наций. Команда смогла навязать борьбу за первое место в группе итальянцам, отстав от соперника всего на одно очко. При этом по ходу турнира Венгрия дважды обыграла англичан и одержала победу над Германией на их поле.

    Личные встречи

    Последний раз сборные Германии и Венгрии встречались между собой на групповом этапе Евро-2024. В том матче победу отпраздновали немцы (2:0).

    Всего в 11-ти очных встречах на счету сборной Германии 5 побед, Венгрия оказалась сильнее в 4-х случаях и дважды была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч Германия — Венгрия с коэффициентом 1.81.

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