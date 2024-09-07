7 сентября на групповом этапе Лиги Наций футболу сыграют Германия и Венгрия. Начало встречи — 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч Германия — Венгрия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Германия

Турнирное положение: на домашнем Евро-2024 Германия дошла до четвертьфинала.

Последние матчи: на этой стадии она проиграла будущему чемпиону Испании в дополнительное время со счетом 1:2. Единственный мяч команда Юлиана Нагельсмана забила на 89-й минуте после точного удара Вирца, переведя игру в овертайм, где пропустила в самой концовке.

Ранее была победа над Данией (2:0) и ничья в группе со Швейцарией (1:1).

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Не сыграют: все в строю.

Состояние команды: несколько возрастных футболистов завершили карьеру в сборной, на их место пришли голодные таланты, некоторые из которых могут превратиться в звезд европейского и даже мирового уровня.

Германия по-прежнему стабильно входит в топ-сильнейших команд планеты.

Венгрия

Турнирное положение: сборная Венгрии не смогла выйти на Евро-2024 из группы в плей-офф.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: в третьем матче она победила с минимальным счетом 1:0 сборную Шотландии, но этого ей не хватило для выхода из группы. Единственный мяч тогда забил Кевин Чобот.

До этого было поражение от Германии (0:2) и от Швейцарии (1:3).

Не сыграют: потерь нет.

Состояние команды: команда Венгрия располагает довольно неплохим составом, есть несколько игроков из топ-клубов, но все равно скамейка довольно скудная, а некоторые позиции здорово «проседают». Она точно не ровня сборной Германии, тем более в гостях.

Статистика для ставок

Летом 2024 года в товарищеском матче Германия обыграла Венгрию со счетом 2:0

В 2022 году в рамках Лиги Наций Венгрия неожиданно в гостях победила немцев 1:0

Матч в Будапеште завершился вничью со счетом 1:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу Германии дают 1,29, а на Венгрию — 11,0, ничью букмекеры оценивают в 5,90.

Тотал меньше 2,5 идет за 2,47, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,58.

Прогноз: на своем поле немцы традиционно играют очень сильно, в команде подрастает хорошая молодежь, пусть и сошло несколько заслуженных ветеранов, сравнивать противников нет никакого смысла. Конечно, Германии гораздо сильнее и должна побеждать.

Ставка: победа Германии с форой -1,5 за 1,81.

Прогноз: также можно рискнуть и заиграть разгромную победу хозяев.

Ставка: победа Германии с форой -2,5 за 2,95.

.VrezNews1https://www.livesport.ru/football/2024/09/04/yamal_era/