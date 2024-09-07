Германия
Венгрия
Германия
Турнирное положение: на домашнем Евро-2024 Германия дошла до четвертьфинала.
Последние матчи: на этой стадии она проиграла будущему чемпиону Испании в дополнительное время со счетом 1:2. Единственный мяч команда Юлиана Нагельсмана забила на 89-й минуте после точного удара Вирца, переведя игру в овертайм, где пропустила в самой концовке.
Германия — Венгрия: коэффициенты букмекеров
Ранее была победа над Данией (2:0) и ничья в группе со Швейцарией (1:1).
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Не сыграют: все в строю.
Состояние команды: несколько возрастных футболистов завершили карьеру в сборной, на их место пришли голодные таланты, некоторые из которых могут превратиться в звезд европейского и даже мирового уровня.
Германия по-прежнему стабильно входит в топ-сильнейших команд планеты.
Венгрия
Турнирное положение: сборная Венгрии не смогла выйти на Евро-2024 из группы в плей-офф.
Последние матчи: в третьем матче она победила с минимальным счетом 1:0 сборную Шотландии, но этого ей не хватило для выхода из группы. Единственный мяч тогда забил Кевин Чобот.
До этого было поражение от Германии (0:2) и от Швейцарии (1:3).
Не сыграют: потерь нет.
Состояние команды: команда Венгрия располагает довольно неплохим составом, есть несколько игроков из топ-клубов, но все равно скамейка довольно скудная, а некоторые позиции здорово «проседают». Она точно не ровня сборной Германии, тем более в гостях.
Статистика для ставок
- Летом 2024 года в товарищеском матче Германия обыграла Венгрию со счетом 2:0
- В 2022 году в рамках Лиги Наций Венгрия неожиданно в гостях победила немцев 1:0
- Матч в Будапеште завершился вничью со счетом 1:1
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу Германии дают 1,29, а на Венгрию — 11,0, ничью букмекеры оценивают в 5,90.
Тотал меньше 2,5 идет за 2,47, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,58.
- 1.94Франция — Италия: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 2.02Казахстан — Норвегия: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 2.22Бразилия — Эквадор: прогноз и ставкаЗавтра в 04:00
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Прогноз: на своем поле немцы традиционно играют очень сильно, в команде подрастает хорошая молодежь, пусть и сошло несколько заслуженных ветеранов, сравнивать противников нет никакого смысла. Конечно, Германии гораздо сильнее и должна побеждать.
Ставка: победа Германии с форой -1,5 за 1,81.
Прогноз: также можно рискнуть и заиграть разгромную победу хозяев.
Ставка: победа Германии с форой -2,5 за 2,95.
.VrezNews1https://www.livesport.ru/football/2024/09/04/yamal_era/