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    Германия — Венгрия: прогноз и ставка

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    Германия
    7 сентября на групповом этапе Лиги Наций футболу сыграют Германия и Венгрия. Начало встречи — 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч Германия — Венгрия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. A3 07 Сентября 2024 года

    Германия

  • Берлин
    •  Германия 21:45 Венгрия

    Венгрия

  • Будапешт
    •

    Германия

    Турнирное положение: на домашнем Евро-2024 Германия дошла до четвертьфинала.

    Последние матчи: на этой стадии она проиграла будущему чемпиону Испании в дополнительное время со счетом 1:2. Единственный мяч команда Юлиана Нагельсмана забила на 89-й минуте после точного удара Вирца, переведя игру в овертайм, где пропустила в самой концовке.

    Германия — Венгрия: коэффициенты букмекеров

    Ранее была победа над Данией (2:0) и ничья в группе со Швейцарией (1:1).

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    Не сыграют: все в строю.

    Состояние команды: несколько возрастных футболистов завершили карьеру в сборной, на их место пришли голодные таланты, некоторые из которых могут превратиться в звезд европейского и даже мирового уровня.

    Германия по-прежнему стабильно входит в топ-сильнейших команд планеты.

    Венгрия

    Турнирное положение: сборная Венгрии не смогла выйти на Евро-2024 из группы в плей-офф.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: в третьем матче она победила с минимальным счетом 1:0 сборную Шотландии, но этого ей не хватило для выхода из группы. Единственный мяч тогда забил Кевин Чобот.

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    До этого было поражение от Германии (0:2) и от Швейцарии (1:3).

    Не сыграют: потерь нет.

    Состояние команды: команда Венгрия располагает довольно неплохим составом, есть несколько игроков из топ-клубов, но все равно скамейка довольно скудная, а некоторые позиции здорово «проседают». Она точно не ровня сборной Германии, тем более в гостях.

    Статистика для ставок

    • Летом 2024 года в товарищеском матче Германия обыграла Венгрию со счетом 2:0

    • В 2022 году в рамках Лиги Наций Венгрия неожиданно в гостях победила немцев 1:0

    • Матч в Будапеште завершился вничью со счетом 1:1

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу Германии дают 1,29, а на Венгрию — 11,0, ничью букмекеры оценивают в 5,90.

    Тотал меньше 2,5 идет за 2,47, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,58.

    Прогноз: на своем поле немцы традиционно играют очень сильно, в команде подрастает хорошая молодежь, пусть и сошло несколько заслуженных ветеранов, сравнивать противников нет никакого смысла. Конечно, Германии гораздо сильнее и должна побеждать.

    Ставка: победа Германии с форой -1,5 за 1,81.

    Прогноз: также можно рискнуть и заиграть разгромную победу хозяев.

    Ставка: победа Германии с форой -2,5 за 2,95.

    .VrezNews1https://www.livesport.ru/football/2024/09/04/yamal_era/

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