Семак рассказал о восстановлении Глушенкова после травмы

Главный тренер «Зенита»сообщил, что пока нет точной информации о сроках восстановления атакующего полузащитникапосле травмы.

Глушенков получил перелом руки в матче с «Химками» (1:1) в пятом туре РПЛ.

«Пока сроков нет. Это зависит от того, насколько быстро будет проходить процесс реабилитации.

На сегодня Максим, конечно, не готов. Он может проводить практически любую индивидуальную работу, но что касается занятий в группе, то любой контакт может только повредить», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

Глушенков забил семь мячей в первых пяти турах нового сезона РПЛ.

Календарь и таблица РПЛ

Напомним, Глушенков перешел в «Зенит» этим летом из московского «Локомотива».