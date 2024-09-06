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    Семак рассказал о восстановлении Глушенкова после травмы

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что пока нет точной информации о сроках восстановления атакующего полузащитника Максима Глушенкова после травмы.

    Максим Глушенков
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    Максим Глушенков

    Глушенков получил перелом руки в матче с «Химками» (1:1) в пятом туре РПЛ.

    «Пока сроков нет. Это зависит от того, насколько быстро будет проходить процесс реабилитации.

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    • На сегодня Максим, конечно, не готов. Он может проводить практически любую индивидуальную работу, но что касается занятий в группе, то любой контакт может только повредить», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

    Глушенков забил семь мячей в первых пяти турах нового сезона РПЛ.

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    Напомним, Глушенков перешел в «Зенит» этим летом из московского «Локомотива».

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