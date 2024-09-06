Конор Галлахер: Мой уход из «Челси» — хорошо для всех

Хавбек мадридского «Атлетико» и сборной Англиирассказал с какими чувствами перебрался в новый клуб.

«Челси» принимает решения самостоятельно, и они привлекли несколько хороших игроков на длительные контракты. Со мной дело обстояло иначе, но в конце концов то, что произошло, хорошо для всех, так что все довольны.

Честно говоря, о «Челси» я могу сказать только хорошее. Потрясающий футбольный клуб, клуб моего детства, где я вырос благодаря академии. Я так благодарен и признателен за всё, что они сделали для меня в академии и первой команде.

Что касается болельщиков, то в прошлом сезоне они особенно тепло относились ко мне, благодаря чему я чувствовал себя уверенно, хорошо и очень счастливо, так что я покидаю «Челси» с особенными воспоминаниями… мечта сбылась. Мечта сбылась. Так что мне очень повезло«, — приводит слова Галлахера The Telegraph.

Воспитанник "Челси" стал игроком мадридского "Атлетико" летом 2024 года.