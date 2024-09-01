Мареска: Мы абсолютно заслуживали победы в матче с «Кристал Пэлас»

Главный тренервысказался о матче против(1:1).

«Мы абсолютно заслуживали победы в этом матче. У нас было очень много моментов. Важнее всего была наша игра, и она была на высоте. Сегодня мы допустили всего два удара [по своим воротам].

Мы не взяли три очка, но если мы будем играть так же, как сегодня, то, я думаю, мы будем побеждать.

Должен ли был быть удален Уилл Хьюз? Такие вещи, безусловно, меняют ход игры. Вторая желтая карточка была очевидна, но у судьи другое мнение.

Мне немного стыдно за результат, но не за игру. Мы выбрали верное направление. Теперь, когда приходят игроки, мы можем играть еще лучше», — цитирует Мареску Sky Sports.

Календарь и таблица АПЛ

После этого матча «Челси» 11-е место в таблице АПЛ с 4 очками в активе. «Кристал Пэлас» — на 16-й позиции (1 балл).