Биджиев: Понимали, что у нас будут моменты, которые нужно использовать

Главный тренер махачкалинскогоподвел итог матча против(1:0).

«Мы изначально понимали, что "Крылья Советов" — одна из самых быстрых команд в РПЛ. Наша задача заключалась в том, чтобы строго сыграть в обороне. Понимали, что у нас будут моменты, которые нужно использовать. Мне кажется, что нам это удалось, мы справились при оборонительных действиях. Понимали, что они будут делать, когда мы повели в счете. В перерыве мы некоторым образом перестроились», — цитирует Биджиева «Матч ТВ».

После этого поединка махачкалинское «Динамо» занимает 9-е место в таблице РПЛ с 8-ю очками в активе. «Крылья Советов» — на 10-й позиции (6 баллов).