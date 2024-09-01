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    Биджиев: Понимали, что у нас будут моменты, которые нужно использовать

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    Главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев подвел итог матча против «Крыльев Советов» (1:0).

    Хасанби Биджиев
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    Хасанби Биджиев

    «Мы изначально понимали, что "Крылья Советов" — одна из самых быстрых команд в РПЛ. Наша задача заключалась в том, чтобы строго сыграть в обороне. Понимали, что у нас будут моменты, которые нужно использовать. Мне кажется, что нам это удалось, мы справились при оборонительных действиях. Понимали, что они будут делать, когда мы повели в счете. В перерыве мы некоторым образом перестроились», — цитирует Биджиева «Матч ТВ».

    После этого поединка махачкалинское «Динамо» занимает 9-е место в таблице РПЛ с 8-ю очками в активе. «Крылья Советов» — на 10-й позиции (6 баллов).

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