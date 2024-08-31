Действующий чемпион России «Зенит» сыграет в гостях с «Пари НН» в рамках 7-го тура чемпионата России. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Пари НН»

«Пари НН» занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 6 очков в 6-ти матчах. Команда из Нижнего Новгорода два раза выиграла и четырежды уступила, забив 6 голов и пропустив 12 мячей в свои ворота.

Подопечные Саши Илича не набрали ни одного очка в двух последних матчах. Сначала нижегородцы проиграли в гостях «Краснодару» (1:2), а встреча недельной давности с «Крыльями Советов» завершилась со счетом 3:1 в пользу самарской команды.

В Кубке России «Пари НН» пока не выигрывал. Нижегородская команда занимает последнее место в своей группе, набрав одно очко в 3-х матчах. В крайнем туре «Пари НН» дома минимально проиграл «Краснодару» (0:1).

«Зенит»

Действующий чемпион России набрал 14 очков в 6-ти матчах, расположившись на втором месте в турнирной таблице. На счету «Зенита» 4 победы и 2 ничьи с разницей забитых и пропущенных мячей 15:1.

После мощного старта сезона (4 победы в 4-х матчах с разницей мячей 14:0) петербуржцы немного сбавили обороты. В двух крайних турах «Зенит» не смог обыграть своих соперников, сыграв вничью с «Химками» (1:1) и «Спартаком» (0:0).

Неудачная серия «Зенита» продолжилась и в Кубке России. В матче 3-го тура группового этапа подопечные Сергея Семака в серии пенальти уступили «Акрону» в гостях (1:1; 4:5 пен).

Личные встречи

«Зенит» одержал победу в обоих матчах прошлого сезона — 2:0 в гостях и 1:0 дома. Всего в 6-ти очных встречах команда из Санкт-Петербурга пять раз праздновала успех, один раз выиграл «Пари НН».

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Пари НН» — «Зенит» с коэффициентом 2.70.