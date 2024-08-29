Сулейманов рассказал, как Дзюба обучал его голевому чутью

«Он научил меня многому: быть дисциплинированным на футбольном поле и голевому чутью — находиться в створе ворот. Когда старший говорит, надо слушать.
Дзюба мне прям это объяснял. Постоянно показывал мне это и говорил, где надо находиться, куда открываться и как ставить корпус.
Хотя я более-менее опытный футболист в РПЛ, но с Артемом я и рядом не стою.
Честно говоря, очень скучаю по Дзюбе. На тренировках иногда не хватает даже просто его слова», — приводит слова Сулейманова Sport24.
Дзюба находится в статусе свободного агента после истечения срока контракта с «Локомотивом».
Ранее сообщалось, что Дзюба может перейти в «Крылья Советов».
В сезоне-2023/2024 Дзюба провел в чемпионате России 21 матч, забил четыре гола и сделал три результативные передачи.