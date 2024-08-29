Сулейманов рассказал, как Дзюба обучал его голевому чутью

Нападающий московского «Локомотива»признался, что получил немало полезных советов от экс-форварда «железнодорожников»

«Он научил меня многому: быть дисциплинированным на футбольном поле и голевому чутью — находиться в створе ворот. Когда старший говорит, надо слушать.

Дзюба мне прям это объяснял. Постоянно показывал мне это и говорил, где надо находиться, куда открываться и как ставить корпус.

Хотя я более-менее опытный футболист в РПЛ, но с Артемом я и рядом не стою.

Честно говоря, очень скучаю по Дзюбе. На тренировках иногда не хватает даже просто его слова», — приводит слова Сулейманова Sport24.

Дзюба находится в статусе свободного агента после истечения срока контракта с «Локомотивом».

Ранее сообщалось, что Дзюба может перейти в «Крылья Советов».

В сезоне-2023/2024 Дзюба провел в чемпионате России 21 матч, забил четыре гола и сделал три результативные передачи.