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    Сулейманов рассказал, как Дзюба обучал его голевому чутью

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    Нападающий московского «Локомотива» Тимур Сулейманов признался, что получил немало полезных советов от экс-форварда «железнодорожников» Артема Дзюбы.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    «Он научил меня многому: быть дисциплинированным на футбольном поле и голевому чутью — находиться в створе ворот. Когда старший говорит, надо слушать.

    Дзюба мне прям это объяснял. Постоянно показывал мне это и говорил, где надо находиться, куда открываться и как ставить корпус.

    Хотя я более-менее опытный футболист в РПЛ, но с Артемом я и рядом не стою.

    Честно говоря, очень скучаю по Дзюбе. На тренировках иногда не хватает даже просто его слова», — приводит слова Сулейманова Sport24.

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    • Дзюба находится в статусе свободного агента после истечения срока контракта с «Локомотивом».

    Ранее сообщалось, что Дзюба может перейти в «Крылья Советов».

    В сезоне-2023/2024 Дзюба провел в чемпионате России 21 матч, забил четыре гола и сделал три результативные передачи.

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