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    «Црвена Звезда» и «Слован» вышли в общий этап Лиги чемпионов

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    В ответном матче финала квалификации Лиги чемпионов «Црвена Звезда» на своем поле победила «Буде-Глимт» со счетом 2:0.

    «Црвена Звезда»
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    «Црвена Звезда»

    Авторами забитых мячей стали Бруну Дуарте и Урош Спаич.

    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация
    Црвена Звезда — Будё-Глимт 2:0
    Голы: 1:0 Бруно Дуарте (пенальти) (26'), 2:0 Урош Спаич (59') Црвена Звезда: Михайло Илич, Нассер Джига, Урош Спаич, Соль Ён Ву, Хван Ин Бом, Петер Оладейи Олайинка (Далсью Гомес, 72'), Мирко Иванич (Лука Илич, 86'), Тими Элшник, Милсон (Хосе Луис Родригес, 62'), Бруно Дуарте (Шериф Ндиайе, 72'), Ognjen Mimovic Будё-Глимт: Никита Хайкин, Фредрик Бьёркан, Исак Дюбвик Мяяття (Andreas Helmersen, 86'), Сондре Фет (Ульрик Салтнес, 74'), Патрик Берг, Фредрик Шёвольд, Йенс Хёуге, Хокон Эвьен (Sondre Auklend, 86'), Kasper Hogh (Филип Синкернагель, 66'), Jostein Gundersen, Odin Luras Bjortuft (Бреде Мо, 86') Предупреждения: Тими Элшник (55'), Фредрик Шёвольд (61'), Хосе Луис Родригес (87')

    «Црвена Звезда» одержала победу по сумме двух матчей (1:2, 2:0) и вышла в общий этап Лиги чемпионов.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    В другом матче «Слован» переиграл «Мидтьюлланн» со счетом 3:2.

    На дубль Марко Толича и точный удар Тиграна Барсегяна гости ответили точными ударами Арала Симсира и Франчулиньо.

    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация
    Слован — Мидтьюлланн 3:2
    Голы: 1:0 Марко Толич (33'), 1:1 Aral Simsir (41'), 1:2 Франкулину (50'), 2:2 Марко Толич (82'), 3:2 Тигран Барсегян (86') Слован: Доминик Такач, Сесар Блэкман, Гурам Кашия, Кевин Виммер, Кенан Байрич, Юлиус Сёке (Idjessi Metsoko, 78'), Юрай Куцка, Тигран Барсегян, Марко Толич, Владимир Вайсс (Роберт Мак, 79'), Давид Стрелец (Кириакос Саввидис, 89') Мидтьюлланн: Дамиан Эмилиано Мартинес (Дениль Кастильо, 87'), Элиас Рабн Олафссон, Мадс Бек Сёренсен, Йоэль Андерссон, Оливер Сёренсен, Дарио Осорио, Жуниньо (Адам Габриэл, 57'), Адам Букса, Франкулину (Эдвард Чилуфя, 87'), Aral Simsir (Ола Брюнхильдсен, 74'), Ousmane Diao Предупреждения: Марко Толич (45 + 2'), Кевин Виммер (64'), Ousmane Diao (64'), Сесар Блэкман (90 + 1'), Адам Букса (90 + 6')

    После ничьей в первой игре (1:1) словацкий коллектив смог пробиться в общий этап Лиги чемпионов.

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