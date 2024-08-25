«Нант» и «Страсбург» добились побед в матчах Лиги 1

Завершился ряд матчей второго тура французской Лиги 1.

«Нант» в родных стенах минимально победил «Осер» со счетом 2:0. Авторами голов стали Мозес Симон и Бахереба Гирасси.

Футбол. Франция. Лига 1 Нант — Осер 1:0 Голы: 1:0 Моузес Саймон (14'), 2:0 Bahereba Guirassy (90 + 6') Нант: Альбан Лафон, Дуглас, Кельвен Амьен-Аду, Жан-Шарль Кастеллетто, Натан Зезе, Жан-Кевин Дюверн, Педро Чиривелья (Bahereba Guirassy, 88'), Йоанн Лепенан, Моузес Саймон (Маркус Коко, 78'), Маттис Аблин (Тино Кадевере, 77'), Сорба Томас (Мостафа Мохамед, 78') Осер: Донован Леон, Ки-Яна Хувер (Ben Viadere, 86'), Жубал, Поль Жоли, Элиша Овусу (Кевин Дануа, 86'), Райан Равелсон, Адо Онаиву, Тио Бэр (Lasso Coulibaly, 58'), Лассин Синайоко, Гаэтан Перрен (Флориан Ай, 76'), Gabriel Osho Предупреждения: Райан Равелсон (20'), Натан Зезе (63'), Дуглас Аугусто (79') Удаление: Адо Онаиву (53')

«Нант» набрал четыре очка и поднялся на шестое место. У «Осера» три балла и девятая позиция.

Календарь и таблица Лиги 1

В другой игре «Страсбург» на своем поле обыграл «Ренн» со счетом 4:1. На голы Андрея Сантоса и Эмануэля Эмеги, а также автогол Кристофера Ву гости ответили лишь точным ударом Людовика Бла.

Футбол. Франция. Лига 1 Страсбург — Ренн 3:1 Голы: 1:0 Andrey Santos (23'), 2:0 Эмануэль Эмегха (48'), 2:1 Людовик Блас (57'), 3:1 Кристофер Ву (автогол) (87') Страсбург: Карл-Юхан Юнссон, Гела Дуэ, Сайду Соу, Абакар Силла, Исмаэль Дукуре (Джуниор Мванга, 70'), Калеб Уайли (Марвен Сеная, 80'), Дилан Баква, Эмануэль Эмегха (Секу Мара, 66'), Andrey Santos, Habib Diarra (Sebastian Nanasi, 80'), Diego Moreira (Феликс Лемарешаль, 65') Ренн: Стив Манданда, Адриен Трюффер, Алиду Сейду (Арно Калимуэндо, 58'), Кристофер Ву, Лео Эстигор, Лоранс Ассиньон (Ханс Хатебур, 58'), Людовик Блас, Альберт Грёнбек (Джордан Джеймс, 72'), Азор Матусива, Глен Камара, Амин Гуири (Henrik Wendel Meister, 72') Предупреждения: Кристофер Ву (19'), Алиду Сейду (40'), Diego Moreira (55'), Секу Мара (89'), Лео Эстигор (89'), Джордан Джеймс (90 + 1')

«Страсбург» имеет в своем активе четыре очка и идет пятым. У «Ренна» три балла и восьмая строчка.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

И, наконец, «Ницца» и «Тулуза» не смогли определить сильнейшего — 1:1. На гол Джонатана Клаусса гости ответили точным ударом Шэви Бабички.

Футбол. Франция. Лига 1 Ницца — Тулуза 1:1 Голы: 1:0 Жонатан Клосс (54'), 1:1 Шави Бабика (73') Ницца: Марчин Булка, Антуан Менди (Юссуф Ндайишимие, 90'), Данте, Моиз Бомбито, Жонатан Клосс, Мельвен Бар (Джордан Лотомба, 83'), Пабло Росарио, Тангай Н'Домбеле (Бадредин Буанани, 79'), Хишем Будауи, Мохамед-Али Чо (Билал Браими, 78'), Эванн Гессан Тулуза: Гийом Рест, Уоррен Каманзи, Расмус Николайсен, Марк Маккензи (Габриэль Суасо, 65'), Чарли Крессвел, Янн Гбоу, Арон Дённум (Джибриль Сидибе, 88'), Венсан Сьерро (Никлас Шмидт, 78'), Кристиан Кассерес, Франк Магри (Шави Бабика, 65'), Закария Абухляль Предупреждения: Мельвен Бар (45 + 1'), Пабло Росарио (50'), Данте (56'), Арон Дённум (61'), Антуан Менди (82')

«Тулуза» (2 очка) — одиннадцатая, «Ницца» (1 балл) — двенадцатая.