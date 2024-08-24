РФС может заключить договор о сотрудничестве с Китайской федерацией футбола

Российский футбольный союз () ведет переговоры с(CFA) по сотрудничеству в сфере судейства. Об этом сообщил председатель судейского комитета и экспертно‑судейской комиссии РФС Павел Каманцев.

«Весь комплект оборудования VAR, а не только система офсайдных линий, приехали в Россию. Будем его тестировать и сравнивать с тем, что у нас есть сейчас.

Возможно, оно будет использоваться в Первой лиге. Это будет комплексная система с интегрированными офсайдными линиями. Изучим это решение и дадим коллегам обратную связь, чтобы помочь им доработать и улучшить продукт.

Также ведем работу по заключению договора о сотрудничестве с китайской федерацией футбола.

Конкретного срока, когда планируем подписать договор, у нас нет. У нас есть обоюдное желание сотрудничать, но необходимо пройти целый ряд достаточно долгих бюрократических процедур в Китае», — приводит слова Каманцева «Матч ТВ».