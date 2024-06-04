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    РФС может провести товарищеский матч с Китаем

    Футбол Сборная России Футбол России Сборная Китая Футбол Китая Товарищеские матчи
    Сборные России и Китая могут провести товарищеский матч. Соответствующие переговоры уже ведутся. Об этом рассказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

    Сборная России
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    Сборная России

    «Павел Каманцев рассказал, что начались переговоры с Китаем по взаимодействию в рамках обмена судьями. На какой стадии они находятся?
    — Это та же работа, которую мы ведем с Белоруссией и Саудовской Аравией. Планируем заключить соглашение по обмену опытом, чтобы наши судьи работали там, а оттуда, возможно, приезжали к нам. В Белоруссии мы организовали подготовку судей VAR по просьбе ФИФА, подобные вещи в рамках судейского направления планируются и с Китаем.
    Также обсуждается и товарищеский матч со сборной Китая, и развитие детско‑юношеского футбола между нашими странами. Пока неправильно оглашать все, у нас есть планы по созданию совместной системы детско‑юношеских соревнований. Сейчас ряд клубов проводит турниры на детском уровне с китайскими командами: приглашают их в Россию, ездят в Китай. Но пока системной работы не ведется. Мы же хотим это сделать постоянным сотрудничеством, — сказал Митрофанов в интервью "Матч ТВ".

    7 июня в Минске сборная России проведет товарищеский матч против сборной Белоруссии

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