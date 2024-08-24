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    «Интер» обыграл «Лечче» в матче Серии А

    «Интер» — «Лечче»: счет матча 2:0, обзор голов

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    «Интер» одолел «Лечче» (2:0) в матче 2-го тура итальянской Серии А.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Первый гол хозяева забили на 5-й минуте. Защитник команды Маттео Дармиан отправил мяч в ворота ударом головой.

    «Интер» удвоил свое преимущество на 69-й минуте. Полузащитник Хакан Чалханоглу успешно реализовал одиннадцатиметровый удар.

    Футбол. Италия. Серия А
    Интер — Лечче 2:0
    Голы: 1:0 Маттео Дармиан (5'), 2:0 Хакан Чалханоглу (пенальти) (69') Интер: Ян Зоммер, Бенжамен Павар, Франческо Ачерби, Алессандро Бастони, Маттео Дармиан (Дензел Дюмфрис, 72'), Федерико Димарко (Карлос Аугусто, 72'), Николо Барелла (Давиде Фраттези, 72'), Хакан Чалханоглу (Кристьян Аслани, 82'), Генрих Мхитарян, Мехди Тареми, Марку Тюрам (Марко Арнаутович, 76') Лечче: Владимиро Фальконе, Антонино Галло, Федерико Баскиротто, Валентен Жендрей, Хамза Рафья (Santiago Pierotti, 64'), Юльбер Рамадани, Киалонда Гаспар, Никола Крстович (Лассана Кулибали, 86'), Ламек Банда (Тете Моренте, 64'), Patrick Dorgu, Balthazar Pierret (Медон Бериша, 85') Предупреждения: Антонино Галло (31'), Ламек Банда (60')

    После этого матча «Интер» занимает 1-е место в таблице Серии А с 4 очками в активе. «Лечче» — на последней 20-й позиции без набранных баллов.

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