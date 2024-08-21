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    Нападающий «Барселоны» перейдет в «Бетис»

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    Витор Роке покинет «Барселону» перед закрытием трансферного окна.

    Витор Роке
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    Витор Роке

    По информации журналиста Фабрицио Романо, бразильский нападающий в ближайшее время станет игроком «Бетиса».

    Роке перейдет в клуб из Севильи на правах аренды до июня 2025 года.

    Источник отмечает, что в соглашении не будет опции обязательного выкупа игрока следующим летом.

    Transfermarkt оценивает стоимость Роке в 30 миллионов евро.

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  • 17/08/2024

    • Витор Роке выступает за «Барселону» с января 2024 года. С тех пор он провел в Ла Лиге 11 матчей и забил два гола.

    Ранее сообщалось, что Витор Роке может продолжить карьеру в лиссабонский «Спортинг».

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