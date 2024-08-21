Нападающий «Барселоны» перейдет в «Бетис»

покинетперед закрытием трансферного окна.

По информации журналиста Фабрицио Романо, бразильский нападающий в ближайшее время станет игроком «Бетиса».

Роке перейдет в клуб из Севильи на правах аренды до июня 2025 года.

Источник отмечает, что в соглашении не будет опции обязательного выкупа игрока следующим летом.

Transfermarkt оценивает стоимость Роке в 30 миллионов евро.

Витор Роке выступает за «Барселону» с января 2024 года. С тех пор он провел в Ла Лиге 11 матчей и забил два гола.

Ранее сообщалось, что Витор Роке может продолжить карьеру в лиссабонский «Спортинг».