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    «Спортинг» может подписать нападающего «Барселоны»

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    Витор Роке покинет «Барселону» перед закрытием трансферного окна.

    Витор Роке
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    Витор Роке

    По информации журналиста Фабрицио Романо, бразильский нападающий может продолжить карьеру в лиссабонском «Спортинге».

    Сумма трансфера может составить 30 миллионов евро с учетом бонусов.

    Transfermarkt оценивает стоимость Роке в 30 миллионов евро.

    Витор Роке выступает за «Барселону» с января 2024 года. С тех пор он провел в Ла Лиге 11 матчей и забил два гола.

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    • Ранее сообщалось, что «Барселона» готова рассмотреть предложения по Виктору Роке в связи с непростой финансовой ситуацией.

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