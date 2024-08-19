«Спортинг» может подписать нападающего «Барселоны»

покинетперед закрытием трансферного окна.

По информации журналиста Фабрицио Романо, бразильский нападающий может продолжить карьеру в лиссабонском «Спортинге».

Сумма трансфера может составить 30 миллионов евро с учетом бонусов.

Transfermarkt оценивает стоимость Роке в 30 миллионов евро.

Витор Роке выступает за «Барселону» с января 2024 года. С тех пор он провел в Ла Лиге 11 матчей и забил два гола.

Ранее сообщалось, что «Барселона» готова рассмотреть предложения по Виктору Роке в связи с непростой финансовой ситуацией.