«Аль-Хиляль» готов заплатить за Витора Роке больше 30 млн евро

Витор Роке Фото: globallookpress.com
По информации Diario SPORT, в переходе бразильского футболиста заинтересован «Аль-Хиляль».
Саудовский клуб готов предложить за 19-летнего форварда больше 30 миллионов евро.
Известный инсайдер Фабрицио Романо подтвердил, что «Барса» готова рассмотреть предложения по Виктору Роке в связи с непростой финансовой ситуацией.
Но также отмечается, что в данном случае всё будет зависеть от решения футболиста и его окружения.
Transfermarkt оценивает стоимость Роке в 30 миллионов евро.
Витор Роке выступает за «Барселону» с января 2024 года. С тех пор он провел в Ла Лиге 11 матчей и забил два гола.