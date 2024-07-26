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    «Аль-Хиляль» готов заплатить за Витора Роке больше 30 млн евро

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    Нападающий «Барселоны» Витор Роке может покинуть команду этим летом.

    Витор Роке
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    Витор Роке

    По информации Diario SPORT, в переходе бразильского футболиста заинтересован «Аль-Хиляль».

    Саудовский клуб готов предложить за 19-летнего форварда больше 30 миллионов евро.

    Известный инсайдер Фабрицио Романо подтвердил, что «Барса» готова рассмотреть предложения по Виктору Роке в связи с непростой финансовой ситуацией.

  • Витор Роке останется в «Барселоне» по просьбе Флика
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    • Но также отмечается, что в данном случае всё будет зависеть от решения футболиста и его окружения.

    Transfermarkt оценивает стоимость Роке в 30 миллионов евро.

    Витор Роке выступает за «Барселону» с января 2024 года. С тех пор он провел в Ла Лиге 11 матчей и забил два гола.

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