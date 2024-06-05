Витор Роке останется в «Барселоне» по просьбе Флика

Нападающий «Барселоны»не покинет команду в это межсезонье.

В конце минувшего сезона стало известно, что Роке недоволен своим положением в «Барселоне». Агент 19-летнего форварда заявил, что игрок намерен перейти в другой клуб.

Ситуация изменилась после увольнения Хави. По информации Diario SPORT, новый главный тренер «Барсы» Ханс-Дитер Флик хочет, чтобы Витор Роке остался в команде.

Немецкий специалист уверен, что под его руководством бразилец сможет раскрыть свой потенциал.

Витор Роке выступает за «Барселону» с января 2024 года. С тех пор он провел в Ла Лиге 11 матчей и забил два гола.