Витор Роке останется в «Барселоне» по просьбе Флика

Витор Роке Фото: globallookpress.com
В конце минувшего сезона стало известно, что Роке недоволен своим положением в «Барселоне». Агент 19-летнего форварда заявил, что игрок намерен перейти в другой клуб.
Ситуация изменилась после увольнения Хави. По информации Diario SPORT, новый главный тренер «Барсы» Ханс-Дитер Флик хочет, чтобы Витор Роке остался в команде.
Немецкий специалист уверен, что под его руководством бразилец сможет раскрыть свой потенциал.
Витор Роке выступает за «Барселону» с января 2024 года. С тех пор он провел в Ла Лиге 11 матчей и забил два гола.