Агент Витора Роке поставил ультиматум «Барселоне»

Нападающийможет покинутьэтим летом. Об этом сообщил агент футболиста Андре Кюри .

«Мы выбрали "Барсу", потому что Витор любит этот клуб.

Но надо понимать, что у нас были предложения от клубом, где мы могли бы заработать в два раза больше.

Если в ближайшее время ничего не изменится, нам придется искать новую команду для Витора. Об аренде не может быть и речи, только полноценный трансфер.

Никто не понимает, почему Хави даже не разговаривает с ним. Скоро мы обсудим будущее Виктора. Так дальше не может продолжаться», — приводит слова агента RAC1.

Витор Роке выступает за «Барселону» с января 2024 года. С тех пор он провел в Ла Лиге 11 матчей и забил два гола.