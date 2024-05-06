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    Агент Витора Роке поставил ультиматум «Барселоне»

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    Нападающий Витор Роке может покинуть «Барселону» этим летом. Об этом сообщил агент футболиста Андре Кюри .

    Витор Роке
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    Витор Роке

    «Мы выбрали "Барсу", потому что Витор любит этот клуб.

    Но надо понимать, что у нас были предложения от клубом, где мы могли бы заработать в два раза больше.

    Если в ближайшее время ничего не изменится, нам придется искать новую команду для Витора. Об аренде не может быть и речи, только полноценный трансфер.

    Никто не понимает, почему Хави даже не разговаривает с ним. Скоро мы обсудим будущее Виктора. Так дальше не может продолжаться», — приводит слова агента RAC1.

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  • 26/04/2024

    • Витор Роке выступает за «Барселону» с января 2024 года. С тех пор он провел в Ла Лиге 11 матчей и забил два гола.

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