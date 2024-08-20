Романо: Гюндоган покинет «Барселону» и вернется в «Ман Сити»

Илкай Гюндоган Фото: globallookpress.com
Стало известно, что Гюндоган покинет «сине-гранатовых» без финансовой компенсации в ближайшее время.
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола одобрил возвращение полузащитника. Агент игрока обсуждает последние детали трансфера.
В прошедшем сезоне Гюндоган провел за «Барселону» 36 матчей в рамках испанской Примеры, забил 5 голов и сделал 9 голевых передач. Напомним, что полузащитник уже выступал за «Манчестер Сити», вместе с которым завоевывал требл (победа в Лиге чемпионов, АПЛ и Кубке Англии).