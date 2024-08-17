«Байер» — «Штутгарт»: счет матча 3:2 по пен, обзор голов

Патрик Шик Фото: globallookpress.com
Основное и дополнительное время завершилось вничью со счетом 2:2.
На 11-й минуте счет открыл нигерийский нападающий Виктор Бонифейс. Через четыре минуты полузащитник швабов Энцо Мильо смог забить ответный мяч.
На 37-й минуте был удален новичок «Байера» француз Мартин Террье.
В середине второго тайма «Штутгарт» вышел вперед после точного удара Дениза Ундава.
Но даже в меньшинстве «Байер» смог отыграться, отличился Патрик Шик.
В серии пенальти леверкузенцы забили все четыре удара, тогда как «Штутгарт» дважды не реализовал свои попытки.
Футбол. Германия. Суперкубок
Байер — Штутгарт 2:2
Голы: 1:0 Виктор Бонифас (11'), 1:1 Энцо Мийо (15'), 1:2 Дениз Ундав (63'), 2:2 Патрик Шик (88'), 1:1 Патрик Шик (пенальти) (88'), 1:1 Энцо Мийо (пенальти) (88'), 2:2 Алехандро Гримальдо (пенальти) (88'), 2:2 Эрмедин Демирович (пенальти) (88'), 3:2 Алейш Гарсия (пенальти) (88'), 4:3 Эдмон Тапсоба (пенальти) (88'), 4:3 Дениз Ундав (пенальти) (88') Байер: Лукаш Градецки, Эдмон Тапсоба, Пьеро Инкапье, Роберт Андрих (Патрик Шик, 73'), Нейтан Телла (Жереми Фримпонг, 73'), Гранит Джака, Алейш Гарсия, Жануэль Белосьян (Алехандро Гримальдо, 84'), Амин Адли (Флориан Вирц, 73'), Мартен Терье, Виктор Бонифас (Жонатан Та, 41') Штутгарт: Александр Нюбель, Максимилиан Миттельштадт (Frans Kratzig, 62'), Юлиан Хабот, Антони Руо, Паскаль Штенцель (Янник Кайтель, 83'), Крис Фюрих (Юстин Диль, 77'), Джейми Левелинг (Silas Silas, 63'), Атакан Каразор, Ангело Штиллер (Дениз Ундав, 63'), Эрмедин Демирович, Энцо Мийо Предупреждения: Xabi Alonso (43'), Ангело Штиллер (44'), Гранит Джака (60'), Эдмон Тапсоба (71'), Эрмедин Демирович (71'), Энцо Мийо (78'), Виктор Бонифас (81'), Паскаль Штенцель (82'), Флориан Вирц (85'), Жереми Фримпонг (86'), Юлиан Хабот (86') Удаление: Мартен Терье (37')