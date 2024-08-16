В «Пари НН» подтвердили интерес Джикии

Спортивный директор «Пари НН»рассказал, почему нижегородский клуб не заинтересован в подписании бывшего капитана сборной России

Удальцов также отметил, что «Пари НН» открыт для переговоров с экс-защитником «Спартака» Георгием Джикией.

«Все их обсуждали, и мы — тоже. Что касается Дзюбы, то на "Пари НН" выходили, но наше мнение, что команде требовался более мобильный нападающий.

А вот Джикия, без сомнений, "Пари НН" подошел бы. Вопрос больше в его устремлениях. Насколько понимаю, он сейчас больше нацелен на зарубежный чемпионат», — приводит слова Удальцова «Спорт-Экспресс».

Напомним, Дзюба и Джикия находятся в статусе свободных агентов.