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    В «Пари НН» подтвердили интерес Джикии

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    Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов рассказал, почему нижегородский клуб не заинтересован в подписании бывшего капитана сборной России Артема Дзюбы.

    Георгий Джикия
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    Георгий Джикия

    Удальцов также отметил, что «Пари НН» открыт для переговоров с экс-защитником «Спартака» Георгием Джикией.

    «Все их обсуждали, и мы — тоже. Что касается Дзюбы, то на "Пари НН" выходили, но наше мнение, что команде требовался более мобильный нападающий.

  • Источник: Дзюба перейдет в «Крылья Советов»
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    • А вот Джикия, без сомнений, "Пари НН" подошел бы. Вопрос больше в его устремлениях. Насколько понимаю, он сейчас больше нацелен на зарубежный чемпионат», — приводит слова Удальцова «Спорт-Экспресс».

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    • Напомним, Дзюба и Джикия находятся в статусе свободных агентов.

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