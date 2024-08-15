Бушманов: Зорин заслужил выходить в РПЛ

Экс-игрок и тренер московского «Спартака»поделился впечатлением от игры команды в матче Кубка России против «Крыльев Советов» (3:0) и отдельно отметил игру полузащитника

«Счет получился такой же, как и в матче чемпионата. Я предполагал, что игра будет более упорная и равная. Но она такой оказалась только в первом тайме, а во втором — "Спартак" имел заметное преимущество и победил по делу.

Зорин хорошо вышел на замену. Проявил себя здорово. В этом матче он сделал заявку, чтобы получить какое-то время в чемпионате России», — сказал Бушманов «Евро-Футбол.Ру».

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В этом сезоне у Зорина 1 забитый мяч и 2 голевые передачи в 3 матчах во всех турнирах.