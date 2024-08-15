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    Бушманов: Зорин заслужил выходить в РПЛ

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    Экс-игрок и тренер московского «Спартака» Евгений Бушманов поделился впечатлением от игры команды в матче Кубка России против «Крыльев Советов» (3:0) и отдельно отметил игру полузащитника Даниила Зорина.

    Даниил Зорин
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    Даниил Зорин

    «Счет получился такой же, как и в матче чемпионата. Я предполагал, что игра будет более упорная и равная. Но она такой оказалась только в первом тайме, а во втором — "Спартак" имел заметное преимущество и победил по делу.

    Зорин хорошо вышел на замену. Проявил себя здорово. В этом матче он сделал заявку, чтобы получить какое-то время в чемпионате России», — сказал Бушманов «Евро-Футбол.Ру».

    Календарь и таблица РПЛ

    В этом сезоне у Зорина 1 забитый мяч и 2 голевые передачи в 3 матчах во всех турнирах.

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