Личка: Я видел некоторые вещи, где нам не хватало мастерства в работе с мячом

Главный тренер московскогоподвел итог матча против махачкалинского(2:1).

«Очень рад победе. Сейчас еще групповая стадия, нужно выигрывать свои матчи. Рад за молодых игроков, которые получают время на поле. Им сегодня было тяжело. Махачкала выставила восемь игроков стартового состава РПЛ. У них смелая команда, они играют в прессинг, борются, делают короткие пасы. Нам было тяжело в первом тайме.

Я видел некоторые вещи, где нам не хватало мастерства в работе с мячом. Этот момент был не на хорошем уровне. Мы не доигрывали до конца в опасные моменты, делали плохие решения. Соперник забил в раздевалку, это нелегко. Гладышев сказал в раздевалке пару слов, он хорошо показал себя как капитан. В последние 10 минут не хватало уверенности, был хаос на поле», — цитирует Личка «Матч ТВ».

Теперь у обеих команд по три очка. Москвичи идут вторыми, махачкалинцы — третьими.