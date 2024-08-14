Илич: Мы прибавляем с каждой игрой

Главному тренеру «ПАРИ НН»понравился матч Кубка России с ЦСКА (1:1, пен 2:4).

«Этот матч показал, что у нас хороший состав. Эти футболисты могут хорошо играть. Мне понравилось, что мы играли дисциплинированно и агрессивно. Я доволен.

Лукьянов был уверен на воротах. Не удивлен его игрой и доволен. Что касается пропущенного мяча от Дивеева, он хорошо играет в атаке на стандартах. Но сегодня он забил игры, и это показывает, на что он способен.

Мы улучшаем качество игры с каждым матчем и пытается подстраиваться и улучшать свои качества. Впереди у нас серия с сильными командами РПЛ, мы готовимся к этому», — сказал Илич «Матч ТВ».

После двух матчей в Кубке России у «Пари НН» одно очко и 4-е место в своей группе.