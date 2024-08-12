«Уфа» — «Урал»: счет матча 0:2, обзор голов

Авторами забитых мячей стали Максим Воронов и Алексей Ионов.
Футбол. Россия. Первая лига
Уфа — Урал 0:2
Голы: 0:1 Voronov M. (33'), 0:2 Алексей Ионов (78') Уфа: Олег Баклов, Арсен Адамов, Денис Кутин, Владислав Адаев, Ageyan M., Gurenko A., Karpov V., Lozhkin V., Pasevich R., Perchenok A., Tenyaev A. Урал: Алексей Мамин, Мингиян Бевеев, Егор Филипенко, Лео Гогличидз, Итало, Тимур Аюпов, Андрей Егорычев, Илья Ишков, Даниэль Мишкич, Юрий Железнов, Voronov M. Предупреждения: Мингиян Бевеев (32'), Алексей Ионов (62')
«Урал» набрал 10 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице. «Уфа» с тремя баллами идет 17-й.