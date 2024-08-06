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    Орлов: Как хорош «Зенит»!

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    Журналист Геннадий Орлов оценил игру «Зенита» на старте сезона-2024/2025. Команда набрала 9 очков в трех встречах.

    Геннадий Орлов
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    Геннадий Орлов

    «Как хорош был "Зенит"! В тот день игры. Это я такую фразу однажды сказал, когда команда Халка, Виллаш-Боаша выиграла группу в Лиге чемпионов. И вот такие же у меня эмоции сейчас по отношению к нашей команде.

    Ну конечно, всё равно мы и аналитики будем о чём-то говорить, но то, как они играют и какое удовольствие болельщикам приносят...» — сказал Орлов в выпуске YouTube-канала «Такой футбол».

    Ранее «Зенит» одолел «Ростов» со счетом 5:0. Команда Сергея Семака лидирует в таблице РПЛ.

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