Орлов: Как хорош «Зенит»!

Геннадий Орлов Фото: globallookpress.com
«Как хорош был "Зенит"! В тот день игры. Это я такую фразу однажды сказал, когда команда Халка, Виллаш-Боаша выиграла группу в Лиге чемпионов. И вот такие же у меня эмоции сейчас по отношению к нашей команде.
Ну конечно, всё равно мы и аналитики будем о чём-то говорить, но то, как они играют и какое удовольствие болельщикам приносят...» — сказал Орлов в выпуске YouTube-канала «Такой футбол».
Ранее «Зенит» одолел «Ростов» со счетом 5:0. Команда Сергея Семака лидирует в таблице РПЛ.