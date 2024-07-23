ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лени ЙороПрыжок через Ла-Манш. Как Франция стала любимым трансферным рынком АПЛ
  • 22:59
    • Киевское «Динамо» разбило «Партизан» в квалификации Лиги чемпионов
  • 21:54
    • Рублев переиграл Карабельи и вышел в четвертьфинал турнира в Умаге
  • 20:33
    • Соболев отстранен от тренировок «Спартака»
  • 19:38
    • Карацев разбил Харриса в первом круге турнира в Атланте
  • 17:54
    • Okko Спорт эксклюзивно покажет матчи французской Лиги 1 и Лиги 2
    Все новости спорта

    Киевское «Динамо» разбило «Партизан» в квалификации Лиги чемпионов

    «Динамо» Киев — «Партизан»: счет матча 6:2, обзор голов

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Лига чемпионов Динамо Киев Партизан
    В первом матче квалификации Лиги чемпионов киевское «Динамо» разгромило сербский «Партизан» со счетом 6:2.

    «Динамо»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Динамо»

    В составе команды из столицы Украины забили Николай Шапаренко, Владимир Бражко, Александр Караваев, Владислав Кабаев, Денис Попов и Александр Пихаленок. За сербов дублем отметился Салданья.

    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация
    Динамо К — Партизан 6:2
    Голы: 0:1 Saldanha (пенальти) (22'), 1:1 Николай Шапаренко (40'), 2:1 Владимир Бражко (43'), 3:1 Александр Караваев (45 + 1'), 4:1 Владислав Кабаев (55'), 4:2 Saldanha (66'), 5:2 Денис Попов (83'), 6:2 Александр Пихаленок (90 + 2') Динамо К: Георгий Бущан, Александр Караваев (Navin Malysh, 46'), Денис Попов, Константин Овчаренко, Николай Шапаренко (Джастин Лонвейк, 86'), Владимир Бражко (Александр Андриевский, 86'), Виталий Буяльский (Александр Пихаленок, 46'), Андрей Ярмоленко (Nazar Voloshyn, 69'), Владислав Ванат, Владислав Кабаев, Maksym Diachuk Партизан: Александар Йованович, Нихад Муякич, Светозар Маркович, Натан де Медина (Aleksandar Filipovic, 60'), Кервин Арриага, Aldo Kalulu (Nemanja Trifunovic, 77'), Saldanha, Xander Severina (Zubairu Ibrahim, 60'), Ghayas Zahid (Бибрас Натхо, 60'), Go Young-jun, Nikola Antic Предупреждения: Saldanha (2'), Натан де Медина (11'), Владимир Бражко (47'), Кервин Арриага (81')

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Отметим, что ответный поединок команд состоится в следующую среду, 31 июля.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Команды проявят себя в атаке?
  • Франция (U23) — США (U23). Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • «Лудогорец» замахнётся на 3-й раунд Лиги чемпионов?
  • «Лудогорец» — «Динамо» Минск. Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • «Динамо» добьется разгромной победы над соперником?
  • «Динамо» Батуми — «Дечич». Прогноз и ставки
  • 2.19
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.29
  • Экспресс дня 23 июля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Франция (U23) — США (U23)
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Лудогорец — Динамо Минск
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Динамо Батуми — Дечич
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Струга — Пюник
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  4.34
  • Экспресс дня 24 июля
  • Завтра в 21:15
    •  2.43
  • Прогноз на матч Арсенал — Борнмут
  • Футбол
  • Послезавтра в 05:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Челси — Рексхэм
  • Футбол
  • Послезавтра в 05:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Аргентина (U23) — Марокко (U23)
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры