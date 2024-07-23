«Динамо» Киев — «Партизан»: счет матча 6:2, обзор голов

В составе команды из столицы Украины забили Николай Шапаренко, Владимир Бражко, Александр Караваев, Владислав Кабаев, Денис Попов и Александр Пихаленок. За сербов дублем отметился Салданья.
Футбол. Лига чемпионов. Квалификация
Динамо К — Партизан 6:2
Голы: 0:1 Saldanha (пенальти) (22'), 1:1 Николай Шапаренко (40'), 2:1 Владимир Бражко (43'), 3:1 Александр Караваев (45 + 1'), 4:1 Владислав Кабаев (55'), 4:2 Saldanha (66'), 5:2 Денис Попов (83'), 6:2 Александр Пихаленок (90 + 2') Динамо К: Георгий Бущан, Александр Караваев (Navin Malysh, 46'), Денис Попов, Константин Овчаренко, Николай Шапаренко (Джастин Лонвейк, 86'), Владимир Бражко (Александр Андриевский, 86'), Виталий Буяльский (Александр Пихаленок, 46'), Андрей Ярмоленко (Nazar Voloshyn, 69'), Владислав Ванат, Владислав Кабаев, Maksym Diachuk Партизан: Александар Йованович, Нихад Муякич, Светозар Маркович, Натан де Медина (Aleksandar Filipovic, 60'), Кервин Арриага, Aldo Kalulu (Nemanja Trifunovic, 77'), Saldanha, Xander Severina (Zubairu Ibrahim, 60'), Ghayas Zahid (Бибрас Натхо, 60'), Go Young-jun, Nikola Antic Предупреждения: Saldanha (2'), Натан де Медина (11'), Владимир Бражко (47'), Кервин Арриага (81')
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
Отметим, что ответный поединок команд состоится в следующую среду, 31 июля.