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    Сборная Испании — чемпион Европы-2024

    Испания — Англия: счет матча 2:1, обзор голов

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    Сборная Испании обыграла Англию (2:1) в финале Евро-2024.

    Нико Уильямс и Ламин Ямаль
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    Нико Уильямс и Ламин Ямаль

    Первый гол в этом матче забили испанцы на 47-й минуте. Полузащитник сборной Ламин Ямаль отдал четкую передачу на Нико Уильямса, который поразил ворота соперника.

    На 73-й минуте нападающий англичан Коул Палмер решил пробить со средней дистанции и не прогадал — 1:1.

    На 86-й минуте сборная Испании забила победный гол в финале. Нападающий «красной фурии» Микель Оярсабаль одним касанием отправил мяч в ворота.

    Футбол. Евро-2024. Финал
    Испания — Англия 2:1
    Голы: 1:0 Нико Уильямс (47'), 1:1 Коул Палмер (73'), 2:1 Микель Оярсабаль (86') Испания: Унай Симон, Даниэль Карвахаль, Робен Ле Норман (Начо Фернандес, 83'), Эмерик Лапорт, Марк Кукурелья, Родриго Эрнандес (Мартин Субименди, 46'), Фабиан Руис, Даниэль Ольмо, Ламин Ямал (Микель Мерино, 89'), Нико Уильямс, Альваро Мората (Микель Оярсабаль, 68') Англия: Джордан Пикфорд, Люк Шоу, Марк Гехи, Джон Стоунс, Кайл Уолкер, Джуд Беллингхэм, Деклан Райс, Кобби Майну (Коул Палмер, 70'), Букайо Сака, Гарри Кейн (Олли Уоткинс, 61'), Филип Фоден (Айван Тони, 89') Предупреждения: Гарри Кейн (25'), Даниэль Ольмо (31'), Джон Стоунс (53'), Олли Уоткинс (90 + 1')

    Сборная Испании стала чемпионом Европы — 2024, а Англия проиграла 2-й финал подряд на Евро.

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