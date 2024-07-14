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    Орлов: Без Алонсо «Краснодару» тяжело

    Футбол Краснодар Суперкубок России Футбол России Зенит
    Комментатор Геннадий Орлов высказался об игре «Краснодара» в матче за Суперкубок России против «Зенита» (2:4).

    Геннадий Орлов
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    Геннадий Орлов

    Игра состоялась 13 июля в Волгограде. По мнению Орлова, команде Мурада Мусаева не хватило латиноамериканских футболистов.

    «Что касается "Краснодара", то, безусловно, сказался уход центрального защитника Алонсо. Без него команде Мусаева пришлось тяжело. Кайо отлично сложен, атлетичен, но это все-таки не тот уровень... Многовато ошибок при выборе позиции, при подстраховке.

    Кордоба пока не вернулся. Ему предстоит финал против Аргентины на Кубке Америки. Но сегодня Смолов мне понравился. Молодец! Ну и стоит отметить Кривцова. Почему при Ивиче он не всегда попадал в основу? Очень странно... Сегодня Никита показал, что выходит на лидирующие позиции "Краснодара". Отличный полузащитник. Сыграл ярче Сперцяна», — цитирует Орлова «СЭ».

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