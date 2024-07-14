«Нефтехимик» — «Тюмень»: счет матча 3:0, обзор голов

на своем поле одолел(3:0) в матче 1-го тура российской Первой лиги.

В составе нижнекамской команды голы записали на свой счет Саид Алиев на 24-й минуте, Максим Петров на 37-й минуте и Султан Джамилов на 60-й минуте.

Футбол. Россия. Первая лига Нефтехимик — Тюмень 3:0 Голы: 1:0 Саид Алиев (24'), 2:0 Максим Петров (37'), 3:0 Султан Джамилов (60') Нефтехимик: Никита Янович, Максим Шоркин, Марат Ситдиков, Николай Толстопятов, Эдуард Валиахметов, Султан Джамилов, Данила Емельянов, Максим Петров, Даниил Родин, Константин Шильцов, Саид Алиев Тюмень: Андрей Савин, Никита Калугин, Давид Шавлохов, Данил Клёнкин, Артём Кулишев, Максим Петров, Денис Талалай, Денис Ткачук, Александр Коротаев, Андрей Савинов, Poroykov S. Предупреждение: Максим Петров (8')

В следующем матче Первой лиги «Нефтехимик» сыграет против «Уфы» 20-го июля, а «Тюмень» встретится с «Аланией» 21-го числа.