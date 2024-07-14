Линекер о сборной Испании: Нравится, что они бесстрашны и высоко используют вингеров

Футбольный экспертвысказался об игре сборнойперед финальным матчем на Евро-2024 против

«Мне нравится их подход, их игра. Нравится, как они бесстрашны, высоко используют вингеров и агрессивно прессингуют. Они были намного лучшей командой в матче с Францией и в большинстве игр турнира. Они выиграли все шесть, не нуждаясь в пенальти.

Есть хорошие игроки в тени — Педри, (Дани) Ольмо. Два вингера были невероятны. (Альваро) Мората жертвует собой ради команды: мне нравится его движение. Родри был лучшим в мире опорным полузащитником, по крайней мере, пару лет.

Я подозреваю, что он станет игроком турнира… если только 16-летний не обойдёт его. Ламин Ямаль сносит мне крышу. Делать то, что он делает в его возрасте, — это невероятно», — приводит слова Линекера The Guardian.

Напомним, что сборные Испании и Англии сыграют против друг друга в рамках финала Евро-2024 сегодня, 14-го июля в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.