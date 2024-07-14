ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мяч Евро-2024Превью финала Евро-2024: Испания против Англии
  • 18:55
    • Алькарас уверенно переиграл Джоковича и выиграл Уимблдон
  • 18:13
    • Официально: Зиркзее стал игроком «Манчестер Юнайтед»
  • 18:07
    • «Урал» выиграл у «Сочи», «Шинник» проиграл «Ротору»
  • 20:28
    • «Торпедо» всухую разгромил «СКА-Хабаровск»
  • 15:01
    • «Енисей» обыграл КАМАЗ в матче Первой лиги
    Все новости спорта

    Линекер о сборной Испании: Нравится, что они бесстрашны и высоко используют вингеров

    Футбол Календарь Евро-2024 Прогнозы на Евро-2024 Евро-2024 Сборная Англии Футбол Англии Сборная Испании Футбол Испании
    Футбольный эксперт Гари Линекер высказался об игре сборной Испании перед финальным матчем на Евро-2024 против Англии.

    Гари Линекер
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Гари Линекер

    «Мне нравится их подход, их игра. Нравится, как они бесстрашны, высоко используют вингеров и агрессивно прессингуют. Они были намного лучшей командой в матче с Францией и в большинстве игр турнира. Они выиграли все шесть, не нуждаясь в пенальти.

    Есть хорошие игроки в тени — Педри, (Дани) Ольмо. Два вингера были невероятны. (Альваро) Мората жертвует собой ради команды: мне нравится его движение. Родри был лучшим в мире опорным полузащитником, по крайней мере, пару лет.

    Я подозреваю, что он станет игроком турнира… если только 16-летний не обойдёт его. Ламин Ямаль сносит мне крышу. Делать то, что он делает в его возрасте, — это невероятно», — приводит слова Линекера The Guardian.

  • Испания — Англия. Онлайн
  • Онлайн-трансляция финала Евро-2024 Испания — Англия
  • Сегодня

    • Напомним, что сборные Испании и Англии сыграют против друг друга в рамках финала Евро-2024 сегодня, 14-го июля в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Испания проведет мастер-класс для Англии в финале Евро-2024?
  • Испания — Англия. Прогноз и ставки
  • 2.51
    •
  • Выиграет ли Аргентина Кубок Америки второй раз кряду?
  • Аргентина — Колумбия. Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
  • Сможет ли Англия блеснуть в финале?
  • Испания — Англия. Прогноз и ставки
  • 7.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьСтраховка ставки €100 + казино €500 ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению ИгратьБонус €100 на первый депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.94
  • Экспресс дня 14 июля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.51
  • Прогноз на матч Испания — Англия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Аргентина — Колумбия
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  7.20
  • Прогноз на матч Испания — Англия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.42
  • Экспресс дня 15 июля
  • Завтра в 21:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч Хальмстад — АИК
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Сантос — Итуано
  • Футбол
  • Послезавтра в 00:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Качин — Берреттини
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Мартинес — Арнальди
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры