Саутгейт пока не знает, останется ли он в сборной Англии

Экс-наставник сборной Англииеще не принял решения о дальнейшей работе в национальной команде.

Ранее англичане вышли в финал Евро-2024. В решающем матче команда сыграет с Испанией.

«Эмоционально для меня сейчас невозможно принять логичное решение, поскольку в течение двух лет я был сосредоточен только на победе на чемпионате Европы. Последние пять-шесть недель были настоящими американскими горками.

Так что на самом деле я не знаю, на каком этапе сейчас нахожусь. На данный момент я полностью сосредоточен на подготовке команды к финалу и полон решимости продолжать руководить ею так же, как в течение последнего месяца», — сказал Саутгейт Sky.

Англия доходила до финала на Евро-2020, где проиграла Италии.