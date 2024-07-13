Райс: Англия пробьется сквозь кирпичные стены и сделает все, чтобы выиграть

Полузащитник сборной Англиивысказался о предстоящем финале Евро-2024 против Испании.

«В первых двух играх я чувствовал себя более уставшим, чем сейчас. Адреналин усиливается по мере того, как игра набирает обороты. Вы получаете эту дополнительную энергию, дополнительную искру. В воскресенье мы пробьемся сквозь кирпичные стены и сделаем все, чтобы выиграть матч. Неважно, будет он длиться 90 минут или 120 — мы выложимся полностью. Это все, о чем мы можем просить друг друга», — приводит слова Райса The Guardian.

Сборные Испании и Англии встретятся между собой в рамках финала Евро-2024 завтра, 14-го июля в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.