Линекер о сборной Англии: Будет тяжело, сложно, но они на пороге истории

Экс-нападающий сборнойвысказался о предстоящем финале Евро-2024 против

«Я думаю, что это имеет огромное значение для английского футбола. Они были в последнем финале Евро, и это было на Уэмбли и закончилось огромным разочарованием (проигрыш Италии по пенальти). Будет тяжело, сложно, но они на пороге истории. Ни одна английская сборная в футболе никогда не выигрывала крупный турнир за границей.

У них есть такой настрой — "никогда не сдавайся", что очень важно. Даже когда они играли не очень хорошо, они добивались результатов. И это старое футбольное клише: если ты можешь выигрывать, когда играешь плохо, то все не так уж плохо.

Я не удивлен тем, как мы это сделали, потому что у нас есть индивидуально сильные игроки, мирового класса футболисты по всему полю. Да, они начали слабо, и что-то было не так, но они разобрались и постепенно стали играть лучше по ходу турнира. Лучше так.

Футбол возвращается домой? Я запрещаю эту фразу. Она приносила неудачу слишком долго, — сказал Линекер BBC.

Напомним, что сборные Англии и Испании сыграют против друг друга 14-го июля в 22:00 мск. Матч пройдет в Берлине (Германия).