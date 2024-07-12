Эрикссон рассказал, насколько важен финал Евро-2024 для будущего английского футбола

Экс-наставниквысказался о предстоящем финале Евро-2024 между сборными

«Невозможно переоценить, насколько важным может стать ближайшее воскресенье для будущего английского футбола. У этой команды есть шанс показать всей стране: "мы здесь".

Испания очень хороша — возможно, лучшая команда на турнире, — но в финале это не имеет значения. Англия может победить», — написал Эрикссон в своей колонке для The Telegraph.

Напомним, что сборные Англии и Испании сыграют против друг друга в рамках финала Евро-2024 14-го июля в 22:00 мск. Матч пройдет в Берлине (Германия).