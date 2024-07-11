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    Ван Дейк: После матча арбитр довольно быстро покинул поле. Это говорит само за себя

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    Защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк раскритиковал судью Феликса Цвайера в матче 1/2 финала Евро-2024 с Англией.

    Вирджил ван Дейк
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    Вирджил ван Дейк

    Оранжевые потерпели поражение со счетом 1:2.

    «После матча арбитр довольно быстро покинул поле. Это говорит само за себя, я не успел пожать ему руку.

    Но что есть, то есть, игра прошла, а мы проиграли. В некоторые моменты было очевидно, что все должно было закончиться в нашу пользу, но этого не произошло. Трудно это принять. Это был тяжелый год. У нас была большая мечта, и мы чувствовали, что могли ее осуществить.

    В правилах футбола продолжают менять определенные вещи, вносятся небольшие изменения, которые могут иметь серьезные последствия. Может быть, это хорошо, что арбитров тоже можно привлечь к ответственности.

    После матча арбитры не пришли поговорить с журналистами и не объяснились, как это делаем мы, когда делаем что‑то не так. Но я не должен говорить о других. Мы должны возложить ответственность на себя», — цитирует ван Дейка Daily Mail.

    Прогнозы и ставки на Евро-2024

    Финал Евро-2024 Англия — Испания пройдет 14 июля в Берлине.

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