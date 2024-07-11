В Казахстане высказались о конфликте Черчесова с журналистом

Президент Казахстанской федерации футболапрокомментировал скандальную ситуацию с участием главного тренера национальной командыи одного из местных журналистов.

Черчесов был возмущен тем, что журналист во время пресс-конференции задал ему вопрос на казахском языке.

«Станиславу Черчесову не нужно знать казахский язык, главное — понимать наш менталитет, традиции и культуру.

Он должен уметь кратко изъясниться и поприветствовать на нашем языке — ему важно это понимать.

От Черчесова только и требуется — уважать наш язык и традиции, а он, в свою очередь, дает все свои знания для казахстанского футбола.

Никаких вопросов по изучению Черчесовым казахского нет, и наши журналисты это приняли.

Считаю, в этой истории нет ни правых, ни виноватых. У Станислава Саламовича свой специфический характер, и это все прекрасно понимают.

У нас есть выражение: "Любая неприязнь всегда решается большим застольем". Мы, казахи, отдаем дань уважения каждому», — приводит слова Барменкулова Sport24.