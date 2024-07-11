ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гарет СаутгейтДневник Евро. Победный гол Уоткинса, нас ждет финал Испания — Англия
  • 08:39
    • Колумбия победила Уругвай и пробилась в финал Кубка Америки-2024
  • 12:16
    • «Зенит» продаст Кассьерру в случае подписания Соболева
  • 12:08
    • Дагестанец Ибрагимов подписал контракт с «МЮ»
  • 11:59
    • Семак: Появление Смолова — большой плюс для «Краснодара»
  • 11:44
    • «Челси» подпишет 20-летнего португальца из «Базеля»
    Все новости спорта

    В Казахстане высказались о конфликте Черчесова с журналистом

    Футбол Сборная Казахстана Футбол России
    Президент Казахстанской федерации футбола Адилет Барменкулов прокомментировал скандальную ситуацию с участием главного тренера национальной команды Станислава Черчесова и одного из местных журналистов.

    Станислав Черчесов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Станислав Черчесов

    Черчесов был возмущен тем, что журналист во время пресс-конференции задал ему вопрос на казахском языке.

    «Станиславу Черчесову не нужно знать казахский язык, главное — понимать наш менталитет, традиции и культуру.

    Он должен уметь кратко изъясниться и поприветствовать на нашем языке — ему важно это понимать.

    От Черчесова только и требуется — уважать наш язык и традиции, а он, в свою очередь, дает все свои знания для казахстанского футбола.

  • Черчесов: Если бы вы увидели меня в «Ференцвароше», спросили бы: «Это точно Черчесов?»
  • Читайте по теме

    • Никаких вопросов по изучению Черчесовым казахского нет, и наши журналисты это приняли.

    Считаю, в этой истории нет ни правых, ни виноватых. У Станислава Саламовича свой специфический характер, и это все прекрасно понимают.

    У нас есть выражение: "Любая неприязнь всегда решается большим застольем". Мы, казахи, отдаем дань уважения каждому», — приводит слова Барменкулова Sport24.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Шериф» с победы начнёт выступление в Лиге Европы?
  • «Шериф» — «Зиря». Прогноз и ставки
  • 2.29
    •
  • «Динамо» Тбилиси сыграет на классе?
  • «Морнар» — «Динамо» Тбилиси. Прогноз и ставки
  • 2.19
    •
  • Медведев на этот раз не пустит Алькараса в финал Уимблдона?
  • Медведев — Алькарас. Прогноз и ставки
  • 3.65
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьСтраховка ставки €100 + казино €500 ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению ИгратьБонус €100 на первый депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.26
  • Экспресс дня 11 июля
  • Сегодня в 21:30
    •  2.29
  • Прогноз на матч Шериф — Зиря
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Морнар — Динамо Тбилиси
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.65
  • Прогноз на матч Медведев — Алькарас
  • Теннис
  • Завтра в 15:00
    •  2.58
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  2.93
  • Прогноз на матч Россия (женщины) — КНДР (женщины)
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Црвена Звезда — Тальерес Кордоба
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Алай — Абдыш-Ата
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Железничар — Пари НН
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры