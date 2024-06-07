Черчесов: Если бы вы увидели меня в «Ференцвароше», спросили бы: «Это точно Черчесов?»

Главный тренер сборной Казахстанарассказал о нюансах работы в венгерском

«Когда ты собираешь состав, то многие нюансы учитываешь. Когда футболист заходит на завтрак, уже понятно, что у него внутри.

Стараюсь ли изучать психологию? Какой психолог расскажет, как тренировать команду, где представлены игроки из 20 стран? С ними же надо как‑то общаться.

Могу сказать такую вещь: если бы вы видели меня там (в "Ференцвароше" — прим.) на работе, то спросили: "Это точно Черчесов?" С виду, да. А на самом деле…», — приводит слова Черчесова «Матч ТВ».

Напомним, Черчесов был уволен из «Ференцвароша» в июле 2023 года после вылета команды из Лиги чемпионов.