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    Черчесов: Если бы вы увидели меня в «Ференцвароше», спросили бы: «Это точно Черчесов?»

    Футбол Ференцварош Футбол России Сборная Казахстана
    Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов рассказал о нюансах работы в венгерском «Ференцвароше».

    Станислав Черчесов
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    Станислав Черчесов

    «Когда ты собираешь состав, то многие нюансы учитываешь. Когда футболист заходит на завтрак, уже понятно, что у него внутри.

    Стараюсь ли изучать психологию? Какой психолог расскажет, как тренировать команду, где представлены игроки из 20 стран? С ними же надо как‑то общаться.

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    • Могу сказать такую вещь: если бы вы видели меня там (в "Ференцвароше" — прим.) на работе, то спросили: "Это точно Черчесов?" С виду, да. А на самом деле…», — приводит слова Черчесова «Матч ТВ».

    Напомним, Черчесов был уволен из «Ференцвароша» в июле 2023 года после вылета команды из Лиги чемпионов.

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