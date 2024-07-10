Издание L'Equipe о вылете Франции: Это болезненный провал

Авторитетное изданиеподелилось мнением о вылете сборнойна стадии полуфинала Евро-2024 от(1:2).

«Франция была технически превзойдена Испанией — она оказалась неспособна вывести её из своей стихии. Команда отдала преимущество, безуспешно пытаясь вновь и вновь атаковать. Она уезжает из Германии с горечью от поражения и сомнениями на душе.

Это болезненный провал, ведь лучшая европейская сборная последних двух чемпионатов мира была сбита с ног и просто пинала мяч, будучи не в состоянии оказывать давление. Команда была беспомощна словно дети перед гигантским быком. Ни один из игроков центра поля не управлялся достаточно хорошо с мячом, никто из них не был хорош и без мяча. Дешам даже не скрывал своего раздражения в перерыве из-за того, что команда уже не идёт вперёд.

Килиана Мбаппе, даже без маски, было трудно узнать: он помешал в потенциале классному удару Брэдли Барколы, упустив бесхозный мяч на 86-й минуте.

Совершенно странная игра, но и, конечно, не Бразилия 1970 года. Команда, умеющая лучше всех играть в футбол на турнире, больше не пыталась забить, что мы и видели во втором тайме. Зрелищность игры постепенно подала, но доминирование Испании в этом матче оставалось безоговорочным, соответствуя её культуре игры», — сказано в анализе от L'Equipe.

Ранее сообщалось о том, что главный тренер сборной Франции Дидье Дешам сохранит свой пост, несмотря на вылет национальной команды в полуфинале Евро-2024.