ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Роман Шаронов«Зрелищность — это когда в футболе видна мысль». Роман Шаронов — о работе в Хабаровске, воспитании футболистов и рок-н-ролле
  • 20:59
    • Нидерланды — Англия: стартовые составы на полуфинал Евро-2024
  • 19:05
    • В «Краснодаре» сообщили о возвращении Газинского
  • 21:10
    • Музетти стал полуфиналистом Уимблдона
  • 20:54
    • Источник: Роналду не будет завершать карьеру в сборной Португалии после Евро-2024
  • 18:45
    • EFE: ПСЖ предлагал рекордную сумму за трансфер Ямаля, но получил отказ
    Все новости спорта

    Издание L'Equipe о вылете Франции: Это болезненный провал

    Футбол Календарь Евро-2024 Прогнозы на Евро-2024 Евро-2024 Сборная Франции Футбол Франции
    Авторитетное издание L'Equipe поделилось мнением о вылете сборной Франции на стадии полуфинала Евро-2024 от Испании (1:2).

    Дидье Дешам — главный тренер сборной Франции
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дидье Дешам — главный тренер сборной Франции

    «Франция была технически превзойдена Испанией — она оказалась неспособна вывести её из своей стихии. Команда отдала преимущество, безуспешно пытаясь вновь и вновь атаковать. Она уезжает из Германии с горечью от поражения и сомнениями на душе.

    Это болезненный провал, ведь лучшая европейская сборная последних двух чемпионатов мира была сбита с ног и просто пинала мяч, будучи не в состоянии оказывать давление. Команда была беспомощна словно дети перед гигантским быком. Ни один из игроков центра поля не управлялся достаточно хорошо с мячом, никто из них не был хорош и без мяча. Дешам даже не скрывал своего раздражения в перерыве из-за того, что команда уже не идёт вперёд.

    Килиана Мбаппе, даже без маски, было трудно узнать: он помешал в потенциале классному удару Брэдли Барколы, упустив бесхозный мяч на 86-й минуте.

  • Мбаппе — главное разочарование Евро-2024. И дело не в маске и сломанном носе
  • Кажется, Килиан Мбаппе до сих пор не пришел в себя после сложнейшего сезона в «Пари Сен-Жермен»
  • Сегодня

    • Совершенно странная игра, но и, конечно, не Бразилия 1970 года. Команда, умеющая лучше всех играть в футбол на турнире, больше не пыталась забить, что мы и видели во втором тайме. Зрелищность игры постепенно подала, но доминирование Испании в этом матче оставалось безоговорочным, соответствуя её культуре игры», — сказано в анализе от L'Equipe.

    Ранее сообщалось о том, что главный тренер сборной Франции Дидье Дешам сохранит свой пост, несмотря на вылет национальной команды в полуфинале Евро-2024.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Нидерланды и Англия не оставят зрителей без голов
  • Нидерланды — Англия. Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
  • Остановит ли камень Уругвая косу Колумбии?
  • Уругвай — Колумбия. Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
  • У кого прервётся беспроигрышная серия игр?
  • «Динамо» Минск — «Пюник». Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьСтраховка ставки €100 + казино €500 ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению ИгратьБонус €100 на первый депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.88
  • Экспресс дня 10 июля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Нидерланды — Англия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Уругвай — Колумбия
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Пюник
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  5.00
  • Прогноз на матч Нидерланды — Англия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  5.26
  • Экспресс дня 11 июля
  • Завтра в 21:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч Витория — Ботафого
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:30
    •  3.15
  • Прогноз на матч Атлетико Минейро — Сан-Паулу
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Крисиума — Флуминенсе
  • Футбол
  • Послезавтра в 02:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры