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    Бабаев прокомментировал трансфер Жемалетдинова

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    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев объяснил чем руководствовался клуб при переходе Рифата Жемалетдинова и сообщил, что считает его одним из сильнейших игроков РПЛ.

    Роман Бабаев и Рифат Жемалетдинов
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    Роман Бабаев и Рифат Жемалетдинов

    «Рифат — один из сильнейших российских игроков последнего времени. Да, прошедший сезон сложился для него не так успешно, хотя и практически каждое появление Рифата на поле помогало его команде менять игру в свою пользу.

    Мы верим в него, и что гораздо важнее — в него верит главный тренер. Как всем известно, они хорошо знакомы, и свой лучший период карьеры Рифат провел именно при Марко.

    Трансфер состоялся также благодаря профессиональной и конструктивной позиции представителя игрока Вадима Шпинёва, который несмотря на определенные жизненные обстоятельства и сложности со здоровьем, с одной стороны — упорно отстаивал интересы футболиста, с другой — проявил гибкость и учел все факторы.

    Всё это позволило нам получше познакомиться с футболистом еще до подписания контракта. Это уникальный случай для игрока его статуса, и именно это во многом положительно повлияло на осуществление трансфера. Мы видим мотивацию Рифата и очень рады совместной работе», — цитирует Бабаева официальный сайт ЦСКА.

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