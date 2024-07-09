Бабаев прокомментировал трансфер Жемалетдинова

Генеральный директор ЦСКАобъяснил чем руководствовался клуб при переходеи сообщил, что считает его одним из сильнейших игроков РПЛ.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Роман Бабаев и Рифат Жемалетдинов Фото: pfc-cska.com

«Рифат — один из сильнейших российских игроков последнего времени. Да, прошедший сезон сложился для него не так успешно, хотя и практически каждое появление Рифата на поле помогало его команде менять игру в свою пользу.

Мы верим в него, и что гораздо важнее — в него верит главный тренер. Как всем известно, они хорошо знакомы, и свой лучший период карьеры Рифат провел именно при Марко.

Трансфер состоялся также благодаря профессиональной и конструктивной позиции представителя игрока Вадима Шпинёва, который несмотря на определенные жизненные обстоятельства и сложности со здоровьем, с одной стороны — упорно отстаивал интересы футболиста, с другой — проявил гибкость и учел все факторы.

Всё это позволило нам получше познакомиться с футболистом еще до подписания контракта. Это уникальный случай для игрока его статуса, и именно это во многом положительно повлияло на осуществление трансфера. Мы видим мотивацию Рифата и очень рады совместной работе», — цитирует Бабаева официальный сайт ЦСКА.

О переходе Жемалетдинова ЦСКА объявил сегодня, 9 июля.