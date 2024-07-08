«Бавария» подпишет опорного полузащитника сборной Португалии

Жоау Пальинья Фото: globallookpress.com
По информации Sky Sports Germany, 28-летний успешно прошел медосмотр и в ближайшее время подпишет контракт с мюнхенским клубом.
Сумма трансфера составит 46 миллионов евро.
Пальинья мог стать игроком «Баварии» летом 2023 года, но «Фулхэм» в последний момент отказался от заключения сделки.
Transfermarkt оценивает стоимость Пальииьи в 55 миллионов евро. В сезоне-2023/2024 он провел за «Фулхэм» 40 матчей, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.