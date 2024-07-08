Невилл: Англия не играла в полную силу

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Англииподелился мнением об игре команды.

В 1/2 финала англичане сыграют с Нидерландами.

«Мы не сыграли в полную силу, но турнир, похоже, движется в этом направлении. Испания показала фантастический футбол, но другие команды были не слишком впечатляющими, но прошли дальше. Нидерланды и Франция, фавориты турнира, не были в лучшей форме. Это хороший знак для команды, вам нужно пройти через сложные матчи, но вы не можете полагаться на это все время. Мне кажется, что в конце концов вы попадётесь, если не повысите уровень своей игры.

В субботу мы определенно сделали шаг вперед с точки зрения баланса, это был прогресс, теперь нам предстоит сыграть с Нидерландами в среду, и нам придется выступить еще лучше, потому что у них есть серьезные игроки», — приводит слова Невилла Sky Sports.

Матч Нидерланды — Англия состоится 10 июля. Игра в Дортмунде начнется в 22:00 мск.