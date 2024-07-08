Беллингем рассказал о том, как сборная Англии готовилась к серии пенальти

Лидер сборной Англиивысказался о подготовке сборной Англии к серии пенальти.

Напомним, что англичане в серии пенальти победили Швейцарию и вышли в полуфиинал Евро-2024.

«Это мой первый подобный опыт. У меня ужасные воспоминания из детства, думаю, что первый Евро, который меня действительно заинтересовал, был с тем матчем против Италии и ударом от Пирло. Это немного накладывает отпечаток, всегда думаешь: "Англия в серии пенальти, я не уверен", но теперь очень приятно добавить этот опыт в копилку.

Я был действительно уверен в своей подготовке, уверен в том, о чем я говорил с Джимми Флойдом Хасселбайнком, он очень сильно поддержал нас. Он работает с нами за закрытыми дверями, дает информацию и ставит нас с парнями в такие ситуации, чтобы мы могли победить.

Так что это огромные командные усилия. Еще есть — Дин Хендерсон, Аарон Рэмсдейл, Том Хитон, которые были с нами на базе и очень помогли нам отработать пенальти.

Опять же, они не получат должного признания, но, по сути, если они не приложат должных усилий, у нас не будет той практики, чтобы выйти и действовать. В этой победе участвует так много людей, это большая командная победа», — цитирует Беллингема BBC.

В полуфинале Англия сразится со сборной Нидерландов.