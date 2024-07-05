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    Венесуэла — Канада. Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 1/4 финала Кубка Америки-2024 Венесуэла — Канада

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    Саломон Рондон
    Сборные Венесуэлы и Канады сыграют между собой в рамках 1/4 финала Кубка Америки. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 04:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    Венесуэла

    Сборная Венесуэлы не потеряла ни одного очка на групповом этапе и с первого места вышла в плей-офф. В трех матчах подопечные Фернандо Батисты забили 6 мячей, пропустив при этом однажды.

    В стартовом туре венесуэльцы в большинстве дожали сборную Эквадора (2:1). Второй матч против Мексики стал определяющим для Венесуэлы. Минимальная победа (1:0) позволила коллективу Батисты оформить досрочную путевку в плей-офф. Саломон Рондон реализовал пенальти на 57-й минуте.

    В завершении группового этапа сборная Венесуэлы разгромила Ямайку, забив в ворота соперника три безответных мяча (3:0). Голами отличились Бельо, Рондон и Рамирес.

    Канада

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    Сборная Канады пробилась в плей-офф благодаря второму месту в группе, в которой также находились Аргентина, Чили и Перу. «Красные» одержали одну победу, сыграли вничью и проиграли, забив один гол и пропустив дважды.

    В матче открытия Кубка Америки канадцы всухую проиграли действующим победителям турнира — Аргентине (0:2). Следующий матч против Перу завершился победой Канады со счетом 1:0. Первый и пока единственный мяч за кленовых листьев забил Джонатан Дэвид, отличившись на 74-й минуте.

    В заключительном туре подопечные Джесси Марша сыграли в нулевую ничью с Чили, которая позволила сохранить им вторую строчку в группе. Таким образом, сборная Канады вышла в 1/4 финала в дебютном Кубке Америки.

    Личные встречи

    Сборные Венесуэлы и Канады дважды встречались между собой в товарищеских матчах. В обоих встречах была зафиксирована ничья — 2:2 и 1:1.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч Венесуэла — Канада с коэффициентом 1.85.

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