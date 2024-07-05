Иньеста о Ямале: Он один из тех игроков, у которых талант выше обычного

Экс-полузащитник сборнойподелился мнением о 16-летнем игроке национальной команды

«Что думаю об игре Ламина Ямаля в 16 лет? Это немного неестественно, но бывают исключения. Он один из тех игроков, у которых талант выше обычного. Сейчас он начинает играть.

Нужно, чтобы он продолжал учиться и совершенствоваться, чтобы у него была преемственность. Ему 16, а не 23», — приводит слова Иньесты Mundo Deportivo.

На Евро-2024 Ямаль провел 4 матча и сделал 2 голевые передачи. Сборная Испании сыграет против Германии в 1/4 финала турнира сегодня, 5-го июля в 19:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.