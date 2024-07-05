Гильерме об уходе из «Локомотива»: Это было очень обидно и неожиданно

Бывший голкипервысказался об уходе из стане «железнодорожников».

«Почему со мной не продлили контракт? Не знаю причину. Приняли такое решение. Может, возраст, надо освежить состав…

Надеялся ли я продлить контракт? Честно, у меня была надежда до последнего, потому что в клубе прекрасно знали, какое у меня было желание. Я хотел бы еще поиграть два года и напрямую им об этом сказал. Был очень доверительный позитивный разговор зимой на сборах в Дубае. Я открыто сказал, что хочу как можно быстрее получить ответ, потому что из‑за отсутствия игровой практики мне пора начинать искать вариант с арендой.

Самое обидное не то, что они не хотели продлевать контракт, а то, что меня, открытого и неконфликтного человека, почти за неделю до окончания сезона позвали и сказали, что не будут продлевать соглашение. Это было очень обидно и неожиданно.

Искал ли другой клуб? Нет, конечно. До конца ждал, что они мне что‑то предложат… Говорите открыто!», — сказал Гильерме «Матч ТВ».

Напомним, что Гильерме пополнил состав «Локомотива» в 2007-м году и выиграл вместе с командой 6 трофеев.