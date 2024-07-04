Талалаев: Турции в матче с Австрией повезло с быстрым голом

Андрей Талалаев Фото: globallookpress.com
«Сборной Турции повезло с быстрым забитым мячом в матче с австрийцами. Турки образцово провели матч. Мы хвалим грузин за то, что они к своей нестандартности добавили дисциплины. Здесь то же самое.
И Монтелла заставил Гюлера бегать. Я не знаю, как это произошло, но Гюлер столько не бегал», — заявил Талалаев в эфире «Матч ТВ».
Напомним, матч 1/8 финала Евро-2024 между Турцией и Австрией состоялся 2 июля. Турки забили гол уже на 1-й минуте и в итоге победили со счетом 2:1.