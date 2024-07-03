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    УЕФА может наказать игрока сборной Турции

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    УЕФА открыл расследование в отношении защитника сборной Турции Мериха Демирала из-за жеста, показанного после гола в ворота национальной команды Австрии (2:1).

    Мерих Демирал
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    Мерих Демирал

    Встреча прошла в Лейпциге на стадионе «Ред Булл Арена».

    «Было начато расследование в соответствии со статьей дисциплинарного регламента УЕФА в связи с предполагаемым неподобающим поведением игрока сборной Турции Мериха Демирала. Дополнительная информация по этому вопросу будет предоставлена в надлежащее время», — говорится в сообщении.

    Прогнозы и ставки на Евро-2024

    Сборная Турции впервые с 2008 года прошла барьер группового этапа на чемпионате Европы. В четвертьфинале турнира в Германии команда Винченцо Монтеллы сыграет против Нидерландов. Встреча состоится 6 июля в Берлине и начнется в 22:00 мск.

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