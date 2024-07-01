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    «Мец» выкупил Микаутадзе у «Аякса» за 13 млн евро

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    «Аякс» объявил о продаже нападающего сборной Грузии Жоржа Микаутадзе в «Мец».

    Жорж Микаутадзе
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    Жорж Микаутадзе

    Летом 2023 года «Аякс» приобрел Микаутадзе у «Меца» за 16 миллионов евро. Через полгода грузинский футболист вернулся во французский клуб, но уже на правах аренды.

    «Мец» совершил обратный трансфер Микаутадзе за 13 миллионов евро.

    Скорее всего, в ближайшее время «Мец» снова продаст 23-летнего футболиста.

    Сообщалось, что у Микаутадзе уже есть договоренность с «Монако».

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    • Напомним, Микаутадзе провел на Евро-2024 четыре матча, в которых забил три гола и сделал одну результативную передачу.

    Во второй половине сезона-2023/2024 Микаутадзе сыграл за «Мец» 19 матчей и забил 12 мячей.

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