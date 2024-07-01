«Мец» выкупил Микаутадзе у «Аякса» за 13 млн евро

объявил о продаже нападающего сборной Грузии

Летом 2023 года «Аякс» приобрел Микаутадзе у «Меца» за 16 миллионов евро. Через полгода грузинский футболист вернулся во французский клуб, но уже на правах аренды.

«Мец» совершил обратный трансфер Микаутадзе за 13 миллионов евро.

Скорее всего, в ближайшее время «Мец» снова продаст 23-летнего футболиста.

Сообщалось, что у Микаутадзе уже есть договоренность с «Монако».

Напомним, Микаутадзе провел на Евро-2024 четыре матча, в которых забил три гола и сделал одну результативную передачу.

Во второй половине сезона-2023/2024 Микаутадзе сыграл за «Мец» 19 матчей и забил 12 мячей.